فلكيون يؤكدون: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء حتى بأقوى التلسكوبات

وذكرت الصفحة في منشور عبر ، أن القمر سيكون قريباً جداً من الشمس لحظة الغروب، بحيث يقع ضمن نطاق وهجها الشديد، الأمر الذي يمنع انعكاس ضوء كاف يمكن التقاطه بصرياً أو رقمياً.وبينت أن المعايير الفلكية المعتمدة لرصد الأهلة، مثل عمر القمر، وبعده الزاوي عن الشمس (الاستطالة)، وارتفاعه عن الأفق، لن تتحقق في ذلك اليوم، ما يجعل إمكانية الرصد معدومة عملياً.وأضافت أنه "حتى التلسكوبات الفضائية أو الأرضية المتقدمة لن تتمكن من تجاوز هذا العائق، بسبب القرب الشديد من قرص الشمس وسطوعها الطاغي".وشددت “تلكسوب العراق” على أن أي ادعاء برؤية مساء الثلاثاء سيكون إما وهماً بصرياً أو التباساً مع كوكب الزهرة، الذي يُعرف بسطوعه الكبير ويظهر أعلى موقع الشمس بعد الغروب في بعض الفترات.وكان قد أعلن مركز أن رؤية يوم الثلاثاء 17 شباط 2026 مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي سواء بالعين المجردة أو التلسكوب أو حتى بأحدث تقنيات التصوير الفلكي.وبرر المركز هذا الأمر لأن القمر سيغيب قبل الشمس أو معها أو بدقائق معدودة فقط، مع بقاء فاصل زاوي ضئيل بين القمر والشمس لا يتجاوز درجتين في أفضل الأحوال وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لرؤية الهلال (7 درجات تقريباً وفق معيار "دانجون").وبناء على ذلك، من المتوقع أن: يكون الأربعاء 18 شباط هو المتمم لشهر شعبان في الدول التي تتحرى الهلال يوم الثلاثاء. ويكون الخميس 19 شباط أول أيام رمضان في أغلب الدول الإسلامية.ولا يستبعد أن تعلن بعض الدول بداية رمضان يوم الأربعاء 18 شباط إذا اعتمدت معايير أخرى غير رؤية الهلال (مثل الاكتفاء بالحساب الفلكي أو إكمال شعبان ثلاثين يوما).