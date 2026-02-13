الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
يتغير من حال الى حال.. غزارة مطرية شمالا واتربة جنوبا
محليات
2026-02-13 | 00:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
429 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الجمعة، تساقطا للامطار الغزيرة شمالا وتصاعدا للاتربة جنوبا.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس السبت سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى غائم جزئي في الأقسام الشرقية منهما، ويكون غائم جزئي إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية شمال
المنطقة الشمالية
، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 40 كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة: تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في
المنطقة الجنوبية
".
واضافت ان "طقس الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يتحول تدريجياً إلى صحو والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة: تنخفض قليلاً على العموم.
واكدت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم ودرجات الحرارة: ترتفع قليلاً على العموم"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة: ترتفع قليلاً على العموم".
وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد في المحافظات جاءت كالاتي (دهوك: العظمى 17°م – الصغرى 10°م،
نينوى
: العظمى 19°م – الصغرى 13°م،
أربيل
: العظمى 18°م – الصغرى 12°م،
السليمانية
: العظمى 17°م – الصغرى 9°م،
كركوك
: العظمى 20°م – الصغرى 13°م،
صلاح الدين
: العظمى 21°م – الصغرى 13°م،
ديالى
: العظمى 23°م – الصغرى 14°م،
الأنبار
: العظمى 23°م – الصغرى 14°م،
بغداد
: العظمى 24°م – الصغرى 13°م، بابل: العظمى 26°م – الصغرى 14°م،
كربلاء
: العظمى 25°م – الصغرى 15°م، واسط: العظمى 25°م – الصغرى 16°م،
الديوانية
: العظمى 26°م – الصغرى 16°م،
النجف
: العظمى 26°م – الصغرى 16°م،
المثنى
: العظمى 28°م – الصغرى 16°م،
ذي قار
: العظمى 30°م – الصغرى 17°م،
ميسان
: العظمى 29°م – الصغرى 17°م،
البصرة
: العظمى 29°م – الصغرى 17°م".
بالفيديو.. غزارة الأمطار تؤدي إلى غرق شوارع دبي
03:42 | 2025-12-19
03:42 | 2025-12-19
ترامب يحذر من عزله في حال خسارة انتخابات التجديد النصفي
14:45 | 2026-01-06
14:45 | 2026-01-06
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
01:04 | 2025-11-30
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
01:16 | 2026-01-01
المرور تصدر قرارا يخص الدراجات
محليات
42.57%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص الدراجات
11:52 | 2026-02-12
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
محليات
25.9%
10:26 | 2026-02-11
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
10:26 | 2026-02-11
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
اقتصاد
08:43 | 2026-02-12
اقتصاد
15.98%
08:43 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
08:43 | 2026-02-12
التربية تكشف حقيقة فرض جباية مالية على طلبة المدارس
محليات
15.55%
04:50 | 2026-02-11
التربية تكشف حقيقة فرض جباية مالية على طلبة المدارس
04:50 | 2026-02-11
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
الداخلية تعلن عن مشروع وطني لمكافحة التطرف العنيف
02:50 | 2026-02-13
02:50 | 2026-02-13
العراق يحسم الجدل بشان اطعام الدواعش
02:36 | 2026-02-13
فلكيون يؤكدون: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء حتى بأقوى التلسكوبات
16:40 | 2026-02-12
16:40 | 2026-02-12
مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
15:14 | 2026-02-12
15:14 | 2026-02-12
التربية تعلن نجاح الامتحانات التمهيدية وتشيد بجهود اللجان والجهات الساندة
15:14 | 2026-02-12
15:14 | 2026-02-12
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
14:54 | 2026-02-12
14:54 | 2026-02-12
