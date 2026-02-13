يتغير من حال الى حال.. غزارة مطرية شمالا واتربة جنوبا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس السبت سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى غائم جزئي في الأقسام الشرقية منهما، ويكون غائم جزئي إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية شمال ، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 40 كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة: تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".واضافت ان "طقس الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يتحول تدريجياً إلى صحو والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة: تنخفض قليلاً على العموم.واكدت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم ودرجات الحرارة: ترتفع قليلاً على العموم"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة: ترتفع قليلاً على العموم".