العراق يحسم الجدل بشان اطعام الدواعش

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية تابعته إن "الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من الى سليمة"، لافتا الى أن "عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابياً من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى".وأشار الى أنه "تم وضع جميع الارهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق "، مبيناً أن "العراق عنصر أساسي في لمحاربة ، وان استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي".وأضاف أن "وزير العدل أكد أن الاجراءات المتخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي"، مؤكدا أن "عملية اطعام عناصر داعش الإرهابي يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق".