تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "نماذج الطقس المستلمة لدى في للأنواء الجوية والرصدالزلزالي تشير الى موجة غبار متوسط الى كثيف قادمة من شمال إفريقيا مروراً ببلاد متوقع أن تؤثر على أجواء البلاد، خصوصاً المناطق الغربية والوسطى وبعض الأماكن من المنطقتين الشمالية والجنوبية خلال ساعات نهار يوم السبت 14 شباط 2026 ".واضاف ان "ذلك من المتوقع أن تتسبب موجة الغبار بتردٍ واضح في الرؤية الأفقية لتصبح دون 1 كم، مع أنعدامها في بعض الاماكن لاسيما المناطق الصحراوية"، مشيرا إلى أن "الموجة ترافقها رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الغربية للبلاد لتصل سرعتهاالى 45 كم/ س".وتوقع ان "تخف شدة الغبار خلال ساعات مساء وليل السبت الأحد مع أنخفاض سرعة الرياح السطحية وأستمرار بقايا الغبار عالقا في الأجواء".وشددت على "ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لسالكي الطرق الخارجية، والحذر لمرضى الحساسية والربو وتقليل التعرض المباشر للأجواء الخارجية".