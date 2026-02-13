الاجهزة الامنية تتحرك في الاسواق قبل رمضان

وقال المتحدث باسم الجهاز الحاكم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعة ، إن "جهاز وجّه مديرياته كافة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، بما يضمن شمولية المتابعة في عموم البلاد، ولاسيّما خلال الشهر الفضيل".وأوضح أن "هذه الإجراءات تركّز على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتأكّد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي يحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال عبر الخط الساخن (131)".وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن " الوطني شدّد على تجّار الجملة بضرورة الالتزام بالأسعار المحدّدة، وعدم استغلال قدسية شهر رمضان المبارك"، مؤكّدًا "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وبالتنسيق مع القضاء والجهات القطاعية المختصة".