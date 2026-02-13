الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
الاجهزة الامنية تتحرك في الاسواق قبل رمضان
محليات
2026-02-13 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
264 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، عن جملة من الإجراءات الرقابية التي باشر بها تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم الجهاز
أرشد
الحاكم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعة
السومرية نيوز
، إن "جهاز
الأمن الوطني
وجّه مديرياته كافة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، بما يضمن شمولية المتابعة في عموم البلاد، ولاسيّما خلال الشهر الفضيل".
وأوضح أن "هذه الإجراءات تركّز على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتأكّد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي يحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال عبر الخط الساخن (131)".
وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن "
جهاز الأمن
الوطني شدّد على تجّار الجملة بضرورة الالتزام بالأسعار المحدّدة، وعدم استغلال قدسية شهر رمضان المبارك"، مؤكّدًا "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وبالتنسيق مع القضاء والجهات القطاعية المختصة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
