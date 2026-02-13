استنفار اثر حريقين في وسط بغداد وباب بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا التهم كراجًا لتصليح السيارات في منطقة ".واضاف ان "6 فرق من الدفاع المدني دُفعت بعجلاتها التخصصية والساندة للسيطرة على النيران".فيما اكدت في بيان ورد لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل فندق البارون الواقع في منطقة باب في ".واكدت ان "الفرق قامت بتنفيذ عمليات إخلاء للنزلاء وإخماد الحريق الذي اشتعل في مطعم الفندق، مما أسهم في إنهاء الحادث دون تسجيل أي خسائر بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".