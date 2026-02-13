الصفحة الرئيسية
المزيد
"مويا".. يثير ضجة بالتواصل الاجتماعي
محليات
2026-02-13 | 04:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
168 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أثار روبوت بشري جديد يمشي بشكل "طبيعي"، يتواصل بالعين، ويظهر تعابير وجه دقيقة،
جدلا
واسعا على وسائل التواصل في
الصين
، بعد أن كشفت عنه شركة DroidUp في شنغهاي تحت اسم "مويا".
وتصف الشركة "
مويا
" بأنه أول روبوت في العالم يحاكي الطبيعة البشرية بشكل كامل. وما يميز "مويا" أنه يعمل بـ"
الذكاء الاصطناعي
المتجسد"، أي أنه قادر على إدراك ما حوله والتفاعل مع العالم المادي، وليس مجرد تنفيذ أوامر في بيئة رقمية.
وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يظهر الروبوت وهو يبتسم، يومئ برأسه، يتواصل بالعين، ويمشي بطريقة قريبة جدا من مشية الإنسان.
وتؤكد الشركة أن "مويا" يستطيع محاكاة التعابير الدقيقة للوجه، ما يجعله من أكثر الروبوتات شبها بالإنسان قيد التطوير حاليا.
ويبلغ طول الروبوت 1.65 مترا، ووزنه نحو 32 كيلوغراما، ونسب جسده قريبة من الإنسان البالغ. كما صمم ليحتفظ بحرارة جسم تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، ليعطي إحساسا أكثر واقعية أثناء التفاعل.
وتقول الشركة إن دقة مشيته تصل إلى 92%، في إشارة إلى تركيزها على الحركة الطبيعية المستقرة.
وأثر مظهر "مويا" وسلوكه في المشاهدين بشكل متباين، حيث أعجب البعض بواقعيته، بينما شعر البعض الآخر بعدم الارتياح، تحديدا بسبب حركته. وهذا الشعور معروف باسم "الوادي الغريب"، وهو ذلك التوتر الذي نشعر به عندما يكون شيء ما قريبا من الإنسان لكنه ليس مطابقا تماما.
وبحسب تقارير، "مويا" مبني على هيكل يسمى "
ووكر
3"، لكن الشركة لم تعلن رسميا عن تفاصيل هذا الهيكل. فالاسم قد يسبب التباسا، لأنه قريب من
روبوتات
"ووكر" التي تنتجها شركة "يوبيتيك"، لكن لا توجد أي معلومات عن تعاون أو رابط بينهما.
وما ذكرته تقارير متخصصة أن "مويا" يتمتع بتصميم نمطي، يعني أن مظهره الخارجي يمكن تغييره وتخصيصه من دون المساس بالهيكل الداخلي.
وتقول الشركة إن "مويا" ليس مجرد روبوت منزلي، بل قد يكون مناسبا للاستخدام في الرعاية الصحية، التعليم، والمرافق التجارية التي تحتاج تفاعلا طويلا مع البشر. وهذا التوجه يختلف عن شركات أخرى تركز على الشكل الكرتوني أو الميكانيكي الواضح.
ومن المتوقع أن يطرح روبوت "مويا" في السوق أواخر 2026، وسعره المبدئي نحو 1.2 مليون يوان صيني، بحسب ما ورد في تقرير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إلا أن الأسعار وتفاصيل التوفر النهائية لم تعلن رسميا بعد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
جدل واسع بالتواصل الاجتماعي بعد كتابة "الشهيد البطل" على قبر حارق القرآن سلوان موميكا
05:00 | 2026-01-31
ضجة بمواقع التواصل بعد نشر الوقائع قرارات تصنف حزب الله والحوثيين "منظمات ارهابية"
03:02 | 2025-12-04
دولة أوروبية بصدد حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
08:42 | 2026-01-01
لماذا يبقى أزواج المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الظل؟
12:29 | 2025-12-14
روبوت
مويا
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
روبوتات
كيلوغ
الصين
droid
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
محليات
48.91%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
11:52 | 2026-02-12
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
محليات
23.49%
10:26 | 2026-02-11
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
10:26 | 2026-02-11
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
اقتصاد
14.7%
08:43 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
08:43 | 2026-02-12
واشنطن تصدر تحذيرات بشأن 7 دول عربية بينها العراق
دوليات
12.9%
11:24 | 2026-02-11
واشنطن تصدر تحذيرات بشأن 7 دول عربية بينها العراق
11:24 | 2026-02-11
المزيد
اخترنا لك
الكشف عن اسباب حادث حريق العلاوي في بغداد
08:44 | 2026-02-13
التربية: قرار تقليص الدوام لا يشمل المدارس
06:55 | 2026-02-13
اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي
06:05 | 2026-02-13
بالفيديو.. ما يحصل في منطقة العلاوي
04:32 | 2026-02-13
استنفار اثر حريقين في وسط بغداد وباب بغداد
04:23 | 2026-02-13
الاجهزة الامنية تتحرك في الاسواق قبل رمضان
03:34 | 2026-02-13
