"مويا".. يثير ضجة بالتواصل الاجتماعي

وتصف الشركة " " بأنه أول روبوت في العالم يحاكي الطبيعة البشرية بشكل كامل. وما يميز "مويا" أنه يعمل بـ" المتجسد"، أي أنه قادر على إدراك ما حوله والتفاعل مع العالم المادي، وليس مجرد تنفيذ أوامر في بيئة رقمية.وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يظهر الروبوت وهو يبتسم، يومئ برأسه، يتواصل بالعين، ويمشي بطريقة قريبة جدا من مشية الإنسان.وتؤكد الشركة أن "مويا" يستطيع محاكاة التعابير الدقيقة للوجه، ما يجعله من أكثر الروبوتات شبها بالإنسان قيد التطوير حاليا.ويبلغ طول الروبوت 1.65 مترا، ووزنه نحو 32 كيلوغراما، ونسب جسده قريبة من الإنسان البالغ. كما صمم ليحتفظ بحرارة جسم تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، ليعطي إحساسا أكثر واقعية أثناء التفاعل.وتقول الشركة إن دقة مشيته تصل إلى 92%، في إشارة إلى تركيزها على الحركة الطبيعية المستقرة.وأثر مظهر "مويا" وسلوكه في المشاهدين بشكل متباين، حيث أعجب البعض بواقعيته، بينما شعر البعض الآخر بعدم الارتياح، تحديدا بسبب حركته. وهذا الشعور معروف باسم "الوادي الغريب"، وهو ذلك التوتر الذي نشعر به عندما يكون شيء ما قريبا من الإنسان لكنه ليس مطابقا تماما.وبحسب تقارير، "مويا" مبني على هيكل يسمى " 3"، لكن الشركة لم تعلن رسميا عن تفاصيل هذا الهيكل. فالاسم قد يسبب التباسا، لأنه قريب من "ووكر" التي تنتجها شركة "يوبيتيك"، لكن لا توجد أي معلومات عن تعاون أو رابط بينهما.وما ذكرته تقارير متخصصة أن "مويا" يتمتع بتصميم نمطي، يعني أن مظهره الخارجي يمكن تغييره وتخصيصه من دون المساس بالهيكل الداخلي.وتقول الشركة إن "مويا" ليس مجرد روبوت منزلي، بل قد يكون مناسبا للاستخدام في الرعاية الصحية، التعليم، والمرافق التجارية التي تحتاج تفاعلا طويلا مع البشر. وهذا التوجه يختلف عن شركات أخرى تركز على الشكل الكرتوني أو الميكانيكي الواضح.ومن المتوقع أن يطرح روبوت "مويا" في السوق أواخر 2026، وسعره المبدئي نحو 1.2 مليون يوان صيني، بحسب ما ورد في تقرير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إلا أن الأسعار وتفاصيل التوفر النهائية لم تعلن رسميا بعد.