اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني، بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ، نجحت في السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع في مجمع مشيد من ألواح (الشينكو)، يحتوي على ورش لتصليح ومخازن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة شارع ستة بمنطقة ".واضافت ان "الفرق استنفرت ودفعت بعجلاتها التخصصية الحديثة والساندة في جانب ، وآزرتها فرق إطفاء من جانب بغداد ، وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة، حيث انهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية تذكر، مع تقليل الأضرار المادية".وذكرت انها "طلبت فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من رغم التحذيرات السابقة للمديرية".