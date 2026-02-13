الكشف عن اسباب حادث حريق العلاوي في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
12:30 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556015-639065871294824850.jpeg
الكشف عن اسباب حادث حريق العلاوي في بغداد
محليات
2026-02-13 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,865 شوهد
كشف مصدر امني، الجمعة، سبب حادث الحريق الذي اندلع في منطقة
العلاوي
وسط بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "سبب حادث حريق
العلاوي
يعود لقيام احد الاشخاص العاملين باستخدام مادة اللحيم بصورة غير صحيحة ما ادى الى احتراق المخازن".
واضاف، ان "الشخص لاذ بالفرار، وتم تقديم شكوى عليه من قبل اصحاب المخازن".
وكانت قد أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الجمعة، عن اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي
وسط بغداد
.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "فرق الدفاع المدني، بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي
محسن كاظم علك
، نجحت في السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع في مجمع مشيد من ألواح (الشينكو)، يحتوي على ورش لتصليح ومخازن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة شارع ستة بمنطقة العلاوي وسط
بغداد
".
واضافت ان "الفرق استنفرت ودفعت بعجلاتها التخصصية الحديثة والساندة في جانب بغداد
الكرخ
، وآزرتها فرق إطفاء من جانب بغداد
الرصافة
، وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة، حيث انهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية تذكر، مع تقليل الأضرار المادية".
وذكرت انها "طلبت فتح تحقيق في
مركز الشرطة
المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من
مديرية الدفاع
المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي
06:05 | 2026-02-13
الكشف عن حصيلة ضحايا حريق مصفى بيجي
14:31 | 2026-02-09
الكشف عن تفاصيل جريمة قتل في بغداد
10:02 | 2025-11-19
بالفيديو.. ما يحصل في منطقة العلاوي
04:32 | 2026-02-13
حريق
العلاوي
مديرية الدفاع المدني
السومرية نيوز
محسن كاظم علك
مديرية الدفاع
مركز الشرطة
سومرية نيوز
محسن كاظم
وسط بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
محليات
58.19%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
11:52 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
اقتصاد
15.56%
08:43 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
08:43 | 2026-02-12
واشنطن تصدر تحذيرات بشأن 7 دول عربية بينها العراق
دوليات
13.59%
11:24 | 2026-02-11
واشنطن تصدر تحذيرات بشأن 7 دول عربية بينها العراق
11:24 | 2026-02-11
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
محليات
12.65%
02:27 | 2026-02-12
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
02:27 | 2026-02-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
اخترنا لك
ثورة رقمية في المدارس.. نظام جديد يضع درجات الطلبة بين أيدي أولياء الأمور
10:59 | 2026-02-13
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"
09:06 | 2026-02-13
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
08:59 | 2026-02-13
التربية: قرار تقليص الدوام لا يشمل المدارس
06:55 | 2026-02-13
اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي
06:05 | 2026-02-13
"مويا".. يثير ضجة بالتواصل الاجتماعي
04:52 | 2026-02-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.