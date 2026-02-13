الكشف عن اسباب حادث حريق العلاوي في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "سبب حادث حريق يعود لقيام احد الاشخاص العاملين باستخدام مادة اللحيم بصورة غير صحيحة ما ادى الى احتراق المخازن".واضاف، ان "الشخص لاذ بالفرار، وتم تقديم شكوى عليه من قبل اصحاب المخازن".وكانت قد أعلنت ، اليوم الجمعة، عن اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي .وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني، بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ، نجحت في السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع في مجمع مشيد من ألواح (الشينكو)، يحتوي على ورش لتصليح ومخازن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة شارع ستة بمنطقة العلاوي وسط ".واضافت ان "الفرق استنفرت ودفعت بعجلاتها التخصصية الحديثة والساندة في جانب بغداد ، وآزرتها فرق إطفاء من جانب بغداد ، وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة، حيث انهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية تذكر، مع تقليل الأضرار المادية".وذكرت انها "طلبت فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".