خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان هناك انباء عن وفاة شخصين وحدوث إصابات بسبب اصطدام سيارة بالجمهور في مهرجان استعراض السيارات دراك رايس في ".ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية للحادث.