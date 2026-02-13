صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"

وقالت الدائرة في بيان، انه "تم تسجيل 11 إصابة جراء حادث دراك رايس، مؤكدةً عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى اللحظة".واشارت إلى أن "من بين المصابين حالات حرجة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات".خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا فيوكان قد افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بوقوع ضحايا بعد اصطدام عجلة بالجمهور خلال مهرجان لاستعراض السيارات في البصرة.