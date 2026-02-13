الصفحة الرئيسية
المزيد
ثورة رقمية في المدارس.. نظام جديد يضع درجات الطلبة بين أيدي أولياء الأمور
محليات
2026-02-13 | 10:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,166 شوهد
أوضحت
وزارة التربية
، اليوم الجمعة، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى المتطورة من نظام
إدارة المعلومات
التربوية الالكتروني الجديد (EMIS).
وقال المتحدث باسم الوزارة
كريم السيد
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المرحلة الأولى من النظام الالكتروني الجديد شهدت انطلاقها بحضور سفير
الاتحاد الأوروبي
وممثل اليونسكو في
العراق
"، مبينًا أن "هذا التوجه يعكس الرغبة الجادة في تطوير النظام التعليمي العراقي العريق والتحول من التقدير والتخمين في البيانات إلى إدارة الكترونية دقيقة توفر بيانات واضحة لعمليات التخطيط، فضلًا عن تجاوز المشاكل السابقة المتعلقة بفقدان أو احتراق السجلات الورقية".
وأضاف أن "النظام يهدف إلى إحداث نقلة نوعية من خلال ربط ولي الأمر بالمدرسة مباشرة، حيث تصله تقارير الكترونية دورية عن درجات ابنه وتقييمات الكادر التعليمي"، مشيرًا إلى أن "الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في التدريب والتأهيل، حيث تم تدريب 10 آلاف شخص من قبل ملاكات الوزارة، إضافة إلى 8 آلاف آخرين تم تدريبهم من قبل المنظمات الدولية والمعروفين بـ (جماعة نظام الأمس)، وهم متواجدون حاليًا في أغلب مدارس العراق لضمان دقة العمل".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن "استقرار الدوام الرسمي في السنتين الأخيرتين وانطلاقه بمواعيد ثابتة (20-21 أيلول)، قلل من الحاجة للمطالبات الاستثنائية مثل "الدور الثالث" أو "تكييف المناهج"، لافتاً إلى أن "الوزارة أطلقت مشروعا استراتيجياً لربط الوزير والمديرين العامين وإدارات المدارس والطلبة في منظومة معلوماتية موحدة، تهدف لبناء قاعدة بيانات شاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من الملاكات والميزانيات، وتدقق في أعداد الكتب المطلوب طباعتها بناءً على أسماء الطلبة المسجلين بدقة، مع تصنيف المدارس وتحديد الأبنية المشتركة”.
وتابع السيد أن "الرؤية المستقبلية للوزارة قائمة على الأتمتة والتحول الرقمي لتمكينها من إدارة المنظومة التعليمية بشكل أفضل"، متوقعاً أن "تشهد السنوات الخمس المقبلة قفزة كبيرة في عمل الوزارة بفضل هذا الاستقرار المعلوماتي الدقيق".
بناية آيلة للسقوط.. مدير مدرسة في المحمودية يطلق من أولياء الأمور توقيع تعهدات لإخلاء مسؤوليته!
07:29 | 2025-11-26
07:29 | 2025-11-26
رونالدو يسجل رقماً تاريخياً جديداً بين عمالقة كرة القدم
02:23 | 2026-01-23
02:23 | 2026-01-23
التربية توافق على أداء الطلبة التركمان امتحاناتهم في المدارس المستضافين فيها (وثيقة)
05:03 | 2026-01-27
05:03 | 2026-01-27
ثورة في عالم السينما الرقمية.. "Seedance 2.0" من ByteDance يلغي الفوارق بين الحقيقة والخيال
06:43 | 2026-02-12
06:43 | 2026-02-12
وزارة
التربية
الاتحاد الأوروبي
إدارة المعلومات
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
كريم السيد
السومرية
تاكيداً لما نشرته السومرية.. الاطاحة بـ "ابو صايل" وضبط اسلحة متنوعة بحوزته
12:39 | 2026-02-13
ابو صايل في قبضة الأمن.. المجهز العام لأسلحة داعش في الانبار
12:20 | 2026-02-13
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"
09:06 | 2026-02-13
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
08:59 | 2026-02-13
الكشف عن اسباب حادث حريق العلاوي في بغداد
08:44 | 2026-02-13
التربية: قرار تقليص الدوام لا يشمل المدارس
06:55 | 2026-02-13
