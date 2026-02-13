ابو صايل في قبضة الأمن.. المجهز العام لأسلحة داعش في الانبار

وقال المصدر لـ ، إن “قوة أمنية نفذت عملية نوعية في مناطق صحراويةغربي البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو (أبو صايل)".واشار الى ان "المجرم كان يشغل منصب المجهز العام لولايات وما حولها، والمسؤول عن إدارة وتوفير الأسلحة لإرهابيي داعش”.