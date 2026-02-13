Alsumaria Tv
ابو صايل في قبضة الأمن.. المجهز العام لأسلحة داعش في الانبار

محليات

2026-02-13 | 12:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ابو صايل في قبضة الأمن.. المجهز العام لأسلحة داعش في الانبار
106 شوهد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقبض على المجهز العام لولايات الأنبار والمناطق المحيطة بها، والمسؤول عن ملف الأسلحة، والملقب بـ أبو صايل.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن “قوة أمنية نفذت عملية نوعية في مناطق صحراوية
غربي البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو (أبو صايل)".


واشار الى ان "المجرم كان يشغل منصب المجهز العام لولايات الأنبار وما حولها، والمسؤول عن إدارة وتوفير الأسلحة لإرهابيي داعش”.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
اخترنا لك
تاكيداً لما نشرته السومرية.. الاطاحة بـ "ابو صايل" وضبط اسلحة متنوعة بحوزته
12:39 | 2026-02-13
ثورة رقمية في المدارس.. نظام جديد يضع درجات الطلبة بين أيدي أولياء الأمور
10:59 | 2026-02-13
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"
09:06 | 2026-02-13
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
08:59 | 2026-02-13
الكشف عن اسباب حادث حريق العلاوي في بغداد
08:44 | 2026-02-13
التربية: قرار تقليص الدوام لا يشمل المدارس
06:55 | 2026-02-13

