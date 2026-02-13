تاكيداً لما نشرته السومرية.. الاطاحة بـ "ابو صايل" وضبط اسلحة متنوعة بحوزته

وقال الحاكم في بيان ورد لـ ، أن "عملية استخبارية دقيقة نفّذتها خلية مكافحة الإرهاب في أسفرت عن إلقاء القبض على ما يُعرف بـالمجهّز العام لتسليح كيان الإرهابي المدعو (أبو صايل)، وضبط كميات من الأسلحة المتنوعة كانت بحوزته".وأوضح، أن "العملية جاءت نتيجة تحقيقات معمّقة مع قيادات إرهابية معتقلة مؤخرًا، قادت إلى كشف مواقع كدس للعتاد وتعقّب شبكات الإسناد"، مؤكدًا "استمرار التحقيقات لتفكيك ما تبقّى من الخلايا الإرهابية".