الحرارة تستعد للقدوم مع حلول رمضان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً في ، وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت ان "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض القطع من الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في الوسطى ومقاربة في الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وبينت أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية خاصة الجبلية منها، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".