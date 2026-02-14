بفعل "تفسير خاطئ للقانون".. استقطاع رواتب فئة من الموظفين بأثر رجعي

واظهرت وثيقة صادرة من في اجابة على ، ان الموظف التربوي يمنح راتبه كمعين متفرغ مع المخصصات الثابتة، والمقصود المخصصات الثابتة هي مخصصات الشهادة والزوجية والاطفال، اما المخصصات المهنية البالغة 150 الف دينار فهي غير مشمولة بالقانون.ووجهت وزارة التربية مديرياتها كافة للاخذ بالتفسير الوارد من وزارة المالية واعتبارا من تاريخ نشر قانون حقوق ذوي الاعاقة في 30 حزيران 2024، ووفقا لذلك من المتوقع ان يتم استقطاع 150 الف دينار ولمدة 18 شهرا، وهو ما يعني اكثر من مليونين و700 الف دينار.