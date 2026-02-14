تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة برمضان.. هل تتضمن قطوعات للطرق؟

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء الحقوقي ، في بيان ورد لـ ، إن " في الوزارة أكملت استعداداتها كافة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي ستُطبق في عموم المحافظات بما ينسجم مع قدسية الشهر الفضيل ويعزز أجواء الأمن والاستقرار".واضاف أن "الخطة تتضمن تأمين جميع الفعاليات الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم، فضلاً عن حماية المراقد الدينية والحسينيات والجوامع والأسواق والمراكز التجارية والمرافق الحيوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق حالات الإفطار العلني والإجهار به خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة".وبيّن أن "الخطة لهذا العام ستكون استخبارية معلوماتية بالدرجة الأساس، مع انتشار مرن للقوات وفق تقديرات ميدانية دقيقة، مؤكداً أنها لن تتضمن أي قطوعات للطرق، حرصاً على انسيابية الحركة وتسهيل تنقل المواطنين"، داعيا إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك".وشدد على "أن نجاح الخطة يعتمد على وعي المجتمع وشراكته الفاعلة مع الأجهزة الأمنية، بما يعكس صورة حضارية تليق بحرمة شهر رمضان المبارك".