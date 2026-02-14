بإجماع عربي.. "إعلان بغداد" يُطلق شبكة القاضيات العربيات ويتخذ العاصمة مقراً دائماً لها

وتأتي هذه الخطوة لتعزز التعاون القضائي النسوي العربي وتكرّس العمل المشترك بين القاضيات في .واستضافت "رابطة القاضيات العراقية" هذا الاجتماع التأسيسي بالتعاون مع برنامج الإنمائي (UNDP) – للدول العربية. وشهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى تمثل برئيسة الرابطة القاضية تغريد ، والقاضية مينة سكراتي رئيسة للنساء القاضيات، بمشاركة فاعلة لقاضيات من ، ، الجزائر، ، وفلسطين، مما عكس تمثيلاً عربياً واسعاً لمساندة المبادرة.على مدى يومين (13-14 شباط 2026)، شهد الاجتماع نقاشات مكثفة ركزت على وضع الركائز الأساسية لتأسيس الشبكة وبناء إطارها التنظيمي والمؤسسي، بحسب بيان لإعلام القضاء.وتخلل الاجتماع صياغة الرؤية والرسالة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشبكة، فضلاً عن اعتماد مدينة مقراً لشبكة القاضيات العربيات بإجماع القاضيات المشاركات ممثلات الدول العربية الحاضرة في الاجتماع التأسيسي، وهي والمغرب وقطر والجزائر واليمن وفلسطين.وأكدت القاضيات المشاركات في "إعلان بغداد" على الطابع المهني المستقل وغير السياسي للشبكة، والتزامها التام بمبادئ استقلال القضاء، سيادة القانون، والتعاون المتبادل مع احترام الخصوصيات القانونية لكل دولة عربية.