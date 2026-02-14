تخص الحرائق وطرق الاستجابة لها.. إرشادات من الدفاع المدني لشهر رمضان المبارك

وذكرت بيان للمديرية ورد لـ ، انه "مع اقتراب الشهر الفضيل، أصدرت جملة من الإرشادات لتفادي الحوادث المنزلية"، مؤكدة أن "أغلبها يقع في الساعة التي تسبق وساعة الإمساك بسبب التوتر والاستعجال في أعداد الطعام".واشارت الى انه "يجب عدم ترك المقلاة على النار والذهاب للقيام باعمال اخرى أو الانشغال بالهاتف، وفي حال اشتعال الزيت، إياك واستخدام الماء (لأنه يسبب انفجاراً كتلياً للنار) الطريقة الصحيحة هي إزاحة المقلاة عن مصدر الحرارة وتغطيتها بغطاء معدني لخنق الأكسجين".ولفتتئيسي قبل النوم وبعد الانتهاء من طبخ وجبات الإفطار والسحور، وعند شم رائحة الغاز لا تشغل أي مفتاح كهربائي (حتى الإضاءة ومفرغات الهواء) العمل على تهوية المكان فوراً وقطع مصدر الغاز فورا، مع تجنب توصيل القلاية الهوائية والميكروويف، والفرن الكهربائي على توصيلة كهربائية واحدة لأن هذه الأجهزة تسحب تياراً عالياً يؤدي لانصهار الأسلاك ونشوب حريق".واكدت على "عدم مغادرة المطبخ أبداً والطباخ مشتعل، وإذا اضطررت للخروج، أطفئ النار تماماً حتى تعود، وان تراكم الدهون في مراوح الشفط في المطاعم يعتبر وقوداً سريع الاشتعال احرص على تنظيفها باستمرار"، مشددة على عدم "عدم وضع الأكياس البلاستيكية، أو المناديل الورقية بجانب الطباخ لاستخدامها بسرعة أثناء الطبخ فقد تشتعل في ثانية".وبينت، انه "الهدوء ينقذ الأرواح إذا اشتعلت النار، اهدأ فوراً الخطوة الأولى ليست الإطفاء الحريق، بل فصل مصدر الحرارة (إغلاق مفتاح الغاز) ثم استخدام الغطاء المعدني، ويجب الانتباه إلى حركة الأطفال وعدم إغفالهم، مع الحرص على منعهم من دخول المطبخ أثناء إعداد الطعام، ويجب تذكر اهمية سرعة الاتصال بالدفاع المدني برقم الطوارئ 911 في حالة اندلاع الحريق".