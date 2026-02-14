الاطاحة بمسؤول تمويل التنظيمات الإرهابية في الأنبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "قوة من الفوج الثالث / اللواء 57 بالحشد الشعبي، وبواجب مشترك مع جهاز ، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين في تمويل التنظيمات الارهابية بالعجلات والمعونة اللوجستية ضمن قاطع المسؤولية في ".واضافت ان "هذه العملية النوعية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المسؤولية".وبينت ان "قوات تستمر في تنفيذ العمليات الاستباقية لضرب أوكار الإرهاب، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن".