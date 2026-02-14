الاول حالة نفسية والثاني بظروف غامضة.. شابان ينتحران شنقاً في ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً يقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل المنزل في ال بو عظم جنوبي مركز ".واضاف، ان "التحقيقات الامنية تشير إلى ان الانتحار حصل بسبب حالة نفسية".واشار الى ان "شخصاً اخر يبلغ من العمر 21 عاماً اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله في منطقة الزعيلات وسط مدينة وان دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية".