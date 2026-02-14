الصفحة الرئيسية
تحديد موعد جولة جديدة من التفاوض بين إيران وأمريكا
الاول حالة نفسية والثاني بظروف غامضة.. شابان ينتحران شنقاً في ذي قار
محليات
2026-02-14 | 09:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم السبت، باقدام شابين على الانتحار بواسطة حبل مع
لق في
محافظة ذي قار
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً يقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل المنزل في ال بو عظم جنوبي
مدينة الناصرية
مركز
محافظة ذي قار
".
واضاف، ان "التحقيقات الامنية تشير إلى ان الانتحار حصل بسبب حالة نفسية".
واشار الى ان "شخصاً اخر يبلغ من العمر 21 عاماً اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله في منطقة الزعيلات وسط مدينة
الناصرية
مركز محافظة
ذي قار
وان دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بظروف غامضة.. مقتل مغنية مشهورة في لوس أنجلوس
05:11 | 2025-11-25
بسماية في حالة إنذار.. حملة للبحث عن الطفل "كرار" بعد اختفائه في ظروف غامضة
07:35 | 2026-01-12
أكثر من 39 ألف حالة ولادة منذ مطلع العام الجاري في ذي قار
11:18 | 2025-11-25
انتحار عقيد في الدفاع المدني بمحافظة ذي قار
03:07 | 2025-12-07
ذي قار
انتحار
مدينة الناصرية
السومرية نيوز
محافظة ذي قار
مركز محافظة
سومرية نيوز
الناصرية
السومرية
