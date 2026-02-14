فتح تحقيق بشأن مقطع فيديو للنزلاء بسجن العمارة المركزي.. المقصرون ينتظرهم العقاب

وذكر بيان للعدل ورد لـ ، انه "تودّ دائرة الإصلاح العراقية أن تُبيّن بشأن المقطع المصوّر المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من نزلاء سجن المركزي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من المقطع".وتابعت، انه "انسجاماً مع مسؤولياتها القانونية والإدارية في الإصلاحية، تمّ تشكيل لجنة تحقيقية وزارية مختصة من للتحقيق في تفاصيل الموضوع وكل المعلومات المذكورة من قبل النزلاء في المقطع، والوقوف على حيثياته بدقة وشفافية، إذ باشرت اللجنة أعمالها الميدانية، وستقدّم تقريرها وتوصياتها إلى السيد الوزير خلال (24) ساعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المقصّرين".واكدت دائرة الإصلاح العراقية أنها "ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي مقصّر يثبت تورطه، وإحالة جميع من ترد أسماؤهم في التحقيق إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وسوف يتم إعلان نتائج التحقيق خلال (24) ساعة، التزاماً بمبدأ الشفافية وترسيخاً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".