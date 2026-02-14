ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، ان" للحج والعمرة توضح للرأي العام والمعتمرين أسباب منع عبور المواد الغذائية عبر منفذ الحدودي والمنافذ الجوية المتوجهة إلى لأداء مناسك العمرة"، مؤكدةً أن "هذا الإجراء يأتي التزاما بالتعليمات الرسمية الصادرة من المملكة، وحرصا على سلامة وصحة المعتمرين".وأشارت الهيئة بحسب البيان،إلى ان "قرار المنع جاء استنادا إلى توجيهات ، وذلك بسبب ما تحمله الكميات الغذائية الكبيرة من مخاطر محتملة، إذ تكون عرضة للتلف نتيجة ظروف النقل والتخزين، مما قد يؤدي إلى أضرار صحية للمعتمرين، لاسيما في ظل اختلاف درجات الحرارة وطول فترات السفر".وأضافت أن" من بين الأسباب الرئيسة لهذا الإجراء، التعليمات الصادرة عن الدفاع المدني السعودي، والتي تقضي بمنع الطبخ داخل الفنادق ومساكن المعتمرين، حرصا على سلامتهم، وتفاديا لوقوع الحوادث أو الحرائق التي قد تنتج عن استخدام أدوات الطبخ داخل أماكن الإقامة، وهذا ما يؤدي الى عدم الجدوى باصطحاب المواد الغذائية".وأوضحت أن" هذا القرار ينسجم مع الأنظمة الصحية والوقائية المعتمدة في المملكة، والتي تهدف إلى، الحفاظ على العامة ومنع التسمم الغذائي، وتسهيل إجراءات التفتيش في المنافذ الحدودية والمطارات وتقليل الازدحام".وأكدت الهيئة، "احترامها الكامل لهذه التعليمات"، داعيةً المعتمرين الكرام إلى "الالتزام بالإرشادات المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في أداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، ويعكس الصورة الحضارية للمعتمر العراقي".