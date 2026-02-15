12 مليون طالب يباشرون بمدارسهم بعد انتهاء عطلة نصف السنة

وقال المتحدث باسم إن "الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بانطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 ــ 2026 بعد انقضاء نصف السنة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واشار الى ان "أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب عاودوا اليوم الأحد، الانتظام بالدوام في المدارس للمباشرة بالفصل الثاني وإكمال المنهج المحدد، إذ تمت تهيئة المدارس ومتابعة اللجان الامتحانية وآلية تصحيح الدفاتر الخاصة بامتحانات نصف السنة تمهيداً لإعلان النتائج بشكل لا مركزي بحسب أسبقية كل مدرسة من ناحية التصحيح بإشراف مباشر من جهازي الإشراف التربوي والاختصاصي"وأكد أن "المدارس غير مشمولة بتقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان وستتم متابعة ذلك من خلال للتربية والمحافظات، من أجل إكمال الخطة الدراسية لهذا العام لاسيما بعد انقضاء الفصل الدراسي الأول بوتيرة ونشاط وإنجاز خالٍ من أي عقبات أو مشكلات".