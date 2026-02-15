خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة

ترندات

تجمع عشرات المتظاهرين والخريجين من 3 تخصصات مختلفة في محافظة البصرة، اليوم الاحد، مطالبين بالتعيين كعقود في شركات النفط بالبصرة.