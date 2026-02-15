Alsumaria Tv
السوداني يتابع أسعار المواد الغذائية قبيل رمضان

محليات

2026-02-15 | 01:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يتابع أسعار المواد الغذائية قبيل رمضان
506 شوهد

السومرية نيوز- محلي
يتابع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة محاسبة الذين يستغلون قدوم شهر رمضان من خلال رفع أسعار المواد الغذائية.
وصدرت توجيهات للجهات المختصة بمتابعة هذا الامر بشكل عاجل.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
Play
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
Play
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
Play
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
Play
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الرشيد يباشر بصرف الفوائد نصف السنوية الثانية للسندات الوطنية – الإصدارية الأولى
06:47 | 2026-02-15
06:47 | 2026-02-15
التربية: هيئة الرأي تُقرّ تعديل نظام المحاولات للعام الدراسي 2024–2025
06:25 | 2026-02-15
06:44 | 2026-02-15
بينهم مجهولو الهوية.. العراق وإيران يتبادلان رفات 85 جندياً عبر منفذ الشلامجة
04:12 | 2026-02-15
06:25 | 2026-02-15
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
05:29 | 2026-02-15
بينهم مجهولو الهوية.. العراق وإيران يتبادلان رفات 85 جندياً عبر منفذ الشلامجة
04:12 | 2026-02-15
تحرك نيابي لتعديل القوانين: شمول الأوائل بالتعيين وإنصاف منتسبي الداخلية تقاعدياً
03:16 | 2026-02-15

