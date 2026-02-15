بينهم مجهولو الهوية.. العراق وإيران يتبادلان رفات 85 جندياً عبر منفذ الشلامجة

وقال ، إنه "جرت صباح اليوم الأحد الموافق 15/2/2026 تبادل رفات المفقودين أثناء حرب الأولى بين جمهورية وجمهورية "، بحسب .وأضاف: "سلمنا الجانب الإيراني 79 رفاتاً، منها 41 رفاتاً مجهول الهوية، وتسلمنا 6 رفات، 3 منها معلومة الهوية و3 رفات مجهولة الهوية".ولفت إلى أن "أعمال الحفر مستمرة على طول الشريط الحدودي وفي ساحات القتال السابقة".