التربية: هيئة الرأي تُقرّ تعديل نظام المحاولات للعام الدراسي 2024–2025

– محليات



أعلنت ، اليوم الأحد، أن هيئة الرأي، قررت تعديل نظام المحاولات للعام الدراسي 2024–2025.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هيئة الرأي في ، خلال جلستها الدورية المنعقدة اليوم برئاسة وزير التربية وكالة، ، صوّتت على تعديل نظام المحاولات ليصبح ثلاثة دروس بدلاً من درسين، للعام الدراسي 2024–2025، دعماً للطلبة ومنحهم فرصة إضافية للنجاح".