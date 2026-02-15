التربية: هيئة الرأي تُقرّ تعديل احتساب الشهادات للحالات غير المشمولة بالضوابط

وبيّن للوزارة في بيان، أن التعديل يشمل اعتماد ضوابط واضحة تتمثل في: تطابق الاختصاص، والحاجة الفعلية للاختصاص، وتوفر السيولة المالية وبما ينسجم مع متطلبات العمل الفعلية واحتياجات المؤسسة التربوية.وفي وقت سابق، أعلنت ، أن هيئة الرأي، قررت تعديل نظام المحاولات للعام الدراسي 2024–2025.وذكرت الوزارة في بيان، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال جلستها الدورية المنعقدة اليوم برئاسة وزير التربية وكالة، ، صوّتت على تعديل نظام المحاولات ليصبح ثلاثة دروس بدلاً من درسين، للعام الدراسي 2024–2025، دعماً للطلبة ومنحهم فرصة إضافية للنجاح".