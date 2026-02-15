الرشيد يباشر بصرف الفوائد نصف السنوية الثانية للسندات الوطنية – الإصدارية الأولى

وأوضح المصرف في بيان، أن عملية الصرف تتم من خلال فروعه المعتمدة في والمحافظات، داعياً المواطنين من حملة السندات إلى مراجعة الفروع لغرض استلام مستحقاتهم.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بتنفيذ تعليمات ووزارة المالية.