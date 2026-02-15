التربية تعلن استثناء الوحدة الثامنة من امتحان اللغة الإنكليزية للسادس الإعدادي

وذكر بيان للوزارة، انه "أقرت هيئة الرأي في ، خلال جلستها الدورية برئاسة وزير التربية وكالة ، استثناء الوحدة الثامنة من مادة اللغة الإنكليزية لطلبة الصف السادس الإعدادي من الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025–2026 حصرا، ليصبح المنهج مكوّناً من سبع بدلاً من 8".وأكد البيان أن "القرار جاء استناداً إلى دراسة فنية وتربوية دقيقة للمنهج، بهدف تعزيز استقرار العملية الدراسية للطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، بما يضمن بيئة تعليمية متوازنة وفعّالة".