أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد

ووردت لـ ، مناشدات وتحذيرات أطلقها أصحابها بشأن ما وصفوه بـ”تجاوزات غير قانونية” قد تفضي إلى نزاعات قضائية وخسائر جسيمة للمشترين.وأكد عدد من مالكي الأراضي في منطقة البوعيثة، أن "جهات تقوم حالياً بتقطيع أراض زراعية وبيعها على شكل قطع سكنية، رغم أنها مسجلة رسمياً بأسمائهم وتحمل سندات ملكية زراعية أصولية صادرة عن دوائر المختصة".ويطالب الأهالي، بوضع حد لعمليات البيع غير النظامي وحماية الملكيات الخاصة من أي تصرف خارج الأطر القانونية.