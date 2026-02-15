الصفحة الرئيسية
الداخلية تدعو لاحترام "قدسية" رمضان: الاجهار بالافطار ممنوع والمطاعم ستغلق
محليات
2026-02-15 | 09:13
محليات
2026-02-15 | 09:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
دعت
وزارة الداخلية
، الاحد، المواطنين والمقيمين الى الالتزام بحرمة شهر رمضان والتقيد بالضوابط التي تعكس قدسيته.
وذكر بيان للوزارة، "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتقدم
وزارة الداخلية
بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم خاصة، وإلى
المسلمين
في مشارق الأرض ومغاربها عامة، سائلين المولى
عز وجل
أن يتقبل الطاعات ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر
رحمة
ومغفرة وأمن واستقرار على عراقنا العزيز".
واضاف البيان، "إن شهر رمضان يمثل قيمة إيمانية واجتماعية سامية، تتجسد فيه معاني التقوى والانضباط، وتتعزز خلاله روح التكافل والتراحم، ويُعد مناسبة لترسيخ السلوك القويم واحترام النظام العام بما ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا الأصيلة".
وتابع "وانطلاقاً من واجباتها الدستورية والقانونية في حفظ النظام العام وصون السلم المجتمعي، تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحرمة هذا الشهر الكريم واحترام خصوصيته، والتقيد بالضوابط التي تعكس قدسيته".
وقررت الوزارة، "منع الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، لما في ذلك من إساءة لمشاعر الصائمين وإخلال بحرمة الشهر الفضيل، ويشمل هذا المنع الجميع دون استثناء، سواء كانوا من المواطنين أو
المقيمين
في
العراق
، تأكيداً لمبدأ الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع".
واكمل البيان، "كما يُمنع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة خلال الشهر المبارك، مع الاستمرار بغلق المخازن الخاصة بها، إضافة إلى غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال التي تقدم المأكولات والمشروبات خلال أوقات الصيام، باستثناء المجازة منها أصولياً من الجهات المختصة، حيث يُسمح لها بمزاولة أعمالها من وقت الإفطار ولغاية صلاة الفجر".
واكدت وزارة الداخلية انها "ستتولى متابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات كافة، لضمان التطبيق السليم والعادل لهذه الإجراءات".
واكدت الوزارة أن "مخالفة أحكام هذا البيان ستُعرّض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (1) من
قانون وزارة الداخلية
رقم (20) لسنة 2016، وعملاً بأحكام المادتين (2 و3) من القانون ذاته. أما بالنسبة لغير العراقيين العاملين في البلاد، فإن أي مخالفة ستُعرّضهم للمساءلة القانونية وقد تصل إلى المنع من العمل أو الإبعاد خارج العراق وفقاً للقوانين النافذة".
ودعت الداخلية، جميع المؤسسات والشركات والجهات ذات العلاقة إلى "تعميم هذا البيان على منتسبيها والعاملين لديها، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد فيه".
وانم البيان، انه "يتم العمل بأحكام هذا البيان اعتباراً من الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمان، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مع قرب رمضان.. بغداد توجه دعوة لأصحاب المطاعم
08:25 | 2026-01-20
أصالة لابنتها "ممنوع تغني"
04:26 | 2026-01-17
القضاء يدعو الأحزاب لاحترام التوقيتات الدستورية في إكمال الرئاسات
03:39 | 2026-01-29
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
17:30 | 2026-01-04
رمضان
الداخلية
قانون وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
المقيمين
المسلمين
العراق
عز وجل
أصيلة
مبارك
