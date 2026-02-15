التربية تستحدث أقسامًا جديدة وتوافق على إعادة فتح المدارس المسائية الحكومية

وذكر بيان للوزارة، انه تقرر "إستحداث أقسام تربوية في ثلاث محافظات: ، ، والنجف الأشرف، شملت مدن الكفل، زمار، والحيدرية، بهدف تسهيل وصول الطلبة والمراجعين إلى المراكز التعليمية وتقليل الزخم على ،مع ضمان بيئة تعليمية محفزة وجودة خدمة عالية".وفي سياق متصل، قررت هيئة الرأي إعادة فتح المدارس المسائية الحكومية حسب حاجة كل مديرية، ومتابعة واقع حال اللجنة الاشرافية في عبر تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع في ووزارة التربية التركية، فضلاً عن مناقشة جملة من المفاصل الإدارية والفنية للمديريات العامة، ضمن خطوات تعزيز الأداء التربوي وتحسين جودة العمل داخل وخارج ، وفق البيان.