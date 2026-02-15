الصفحة الرئيسية
محمد صلاح يبصم على رقم قياسي جديد
نقل 21 إيرانياً ينتمون لداعش من سوريا إلى العراق
محليات
2026-02-15 | 11:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
529 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن نقل 21 مواطناً إيرانياً متهمين بالانتماء إلى تنظيم
داعش
من أحد السجون الواقعة شمال
سوريا
إلى سجن
الكرخ
في العاصمة العراقية
بغداد
.
وبحسب وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، فقد جرت عملية النقل بوساطة مباشرة من
الولايات المتحدة
، في إطار ترتيبات تتعلق بملف المعتقلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى التنظيم في مناطق سيطرة القوات الكردية شمال
سوريا
.
وأشارت إلى أن "الخطة المطروحة تقضي إما بإعادة باقي المعتقلين غير العراقيين إلى بلدانهم الأصلية، أو إخضاعهم للمحاكمة داخل الأراضي العراقية وفق القوانين المحلية".
في المقابل، لم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن هويات أو معلومات شخصية عن الإيرانيين الـ21، كما لم تصدر توضيحات من السلطات الإيرانية أو العراقية حول وضعهم القانوني أو مصيرهم القضائي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق
07:31 | 2026-02-13
اشادة تركية بدور العراق في نقل السجناء الإرهابيين من سوريا
10:23 | 2026-02-09
لماذا أبطأت امريكا وتيرة نقل معتقلي داعش من سجون سوريا إلى العراق؟
13:31 | 2026-01-30
العراق يكشف تفاصيل تخص نقل عناصر "داعش" من سوريا
14:15 | 2026-01-21
ايران
داعش
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
بغداد
الكرخ
إيران
