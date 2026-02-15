نقل 21 إيرانياً ينتمون لداعش من سوريا إلى العراق

وبحسب وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، فقد جرت عملية النقل بوساطة مباشرة من ، في إطار ترتيبات تتعلق بملف المعتقلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى التنظيم في مناطق سيطرة القوات الكردية شمال .وأشارت إلى أن "الخطة المطروحة تقضي إما بإعادة باقي المعتقلين غير العراقيين إلى بلدانهم الأصلية، أو إخضاعهم للمحاكمة داخل الأراضي العراقية وفق القوانين المحلية".في المقابل، لم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن هويات أو معلومات شخصية عن الإيرانيين الـ21، كما لم تصدر توضيحات من السلطات الإيرانية أو العراقية حول وضعهم القانوني أو مصيرهم القضائي.