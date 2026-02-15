"أبو طبلة والتشريب والدولمة".. طقوس عراقية قديمة خلال رمضان

من المسحراتي الذي يجوب الشوارع قبل الفجر، إلى موائد الإفطار الجماعية وألعاب الأطفال الشعبية، تتشكل لوحة رمضانية عراقية ضاربة في الجذور.المسحراتي… "أبو طبيلة" يوقظ الذاكرةيُعد "المسحراتي" أو "أبو طبيلة" من أبرز الرموز الشعبية في رمضان العراقي، إذ كان يجوب المحلات القديمة في ومدن أخرى قارعاً طبلته الصغيرة قبيل الفجر، مردداً عبارات دينية وأناشيد شعبية لإيقاظ الناس للسحور.وكان يعرف سكان الأزقة واحداً واحداً، وينادي بعضهم بأسمائهم، في مشهد يعكس ترابط المجتمع وبساطته.وفي نهاية الشهر، كان الأطفال يرافقونه لجمع "العيدية" أو الهدايا الرمزية من الأهالي تقديراً لجهده طوال الشهر.ورغم تراجع حضوره في بعض الأحياء الحديثة، ما زال المسحراتي يظهر في مناطق شعبية، محافظاً على طقس يربط الأجيال الجديدة بذكريات آبائهم وأجدادهم.الماجينة… أناشيد الأطفال في ليالي الصياممن الطقوس المحببة أيضاً عادة الماجينة، وهي أهازيج يرددها الأطفال في منتصف رمضان، خاصة في ليلة النصف منه.ويجوب الصغار البيوت بعد الإفطار مرددين عبارات تراثية، فيما يقدم لهم أصحاب المنازل الحلوى أو المكسرات.وتُعد هذه العادة مناسبة اجتماعية مبهجة، تعزز روح المشاركة والفرح بين الجيران، وتغرس في الأطفال قيماً من الترابط والتكافل. وما زالت الماجينة حاضرة بقوة في مدن الجنوب مثل والناصرية، حيث تحظى بطابع احتفالي واضح.موائد الإفطار الجماعي… التكافل قبل كل شيءوعرف العراقيون منذ عقود طويلة إقامة موائد إفطار جماعية في المساجد والحسينيات والساحات العامة، حيث يتشارك الناس الطعام دون تمييز.وتبرز هذه الظاهرة في مناطق شعبية من النجف وكربلاء، إذ تتكفل عائلات أو متبرعون بإعداد وجبات يومية للصائمين.ويؤكد باحثون في التراث الشعبي أن هذه العادة تجسّد واحداً من أعمق معاني الشهر الفضيل، وهو الإحساس بالآخر، وتقوية أواصر المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّ بها عبر تاريخه الحديث.أكلات رمضانية بطابع تراثيولا يكتمل الحديث عن رمضان العراقي من دون التوقف عند المائدة التقليدية، التي تتصدرها أطباق مثل التشريب والدولمة والهريسة، إلى جانب الشوربات بأنواعها.أما الحلويات، فتبرز الزلابية والبقلاوة والداطلي التي تنتشر عرباتها في الأسواق القديمة.وفي ، تشتهر بعض العائلات بإعداد أكلات خاصة توارثتها عبر الأجيال، فيما تحافظ مناطق على وصفات تقليدية تُعد حصراً في رمضان، في مشهد يعكس تنوع الهوية العراقية ووحدتها في آنٍ معاً.ليالي المقاهي… السمر بعد التراويحبعد صلاة التراويح، كانت المقاهي الشعبية تمتلئ بالرواد، حيث تُقام جلسات السمر ولعب الشهيرة بين فرق تمثل أحياء مختلفة. وتتحول اللعبة إلى منافسة ودّية تعزز روح الجماعة والانتماء.وفي أحياء قديمة من بغداد، مثل والكرخ، ما زال المحيبس يحتفظ ببريقه، إذ تتجمع الحشود لمتابعة الجولات التي قد تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.ختم القرآن والمجالس الدينيةوتحظى المجالس الدينية وختمات القرآن بأهمية كبيرة خلال الشهر الفضيل، سواء في المساجد أو المنازل.وتحرص عائلات كثيرة على إقامة مجالس ذكر وتلاوة جماعية، تتخللها أدعية خاصة بليالي القدر، وسط أجواء روحانية مميزة.ويشير مختصون إلى أن هذه المجالس كانت تمثل أيضاً فضاءً اجتماعياً للتلاقي وتبادل الأخبار وتعزيز الروابط العائلية، إلى جانب الديني.بين الماضي والحاضر… طقوس تتجددورغم التحولات العمرانية والتكنولوجية، ما زالت الطقوس الرمضانية العراقية قادرة على البقاء والتجدد.فقد انتقلت بعض الممارسات إلى الرقمي عبر الدعوات الإلكترونية وتنظيم الحملات الخيرية عبر وسائل التواصل، لكن بقي واحداً: شهر يجمع العراقيين على مائدة واحدة وقيم مشتركة.ويبقى رمضان في العراق أكثر من مجرد صيام؛ إنه ذاكرة جماعية تستعاد كل عام، حيث تختلط أصوات المسحراتي بضحكات الأطفال وأناشيد الماجينة، لتؤكد أن للمدن العراقية روحاً لا تغيب مهما تبدلت الأزمنة.