اكساء 80 بالمئة من شوارع بغداد

وقال المشاريع في الأمانة، يقضان الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الأمانة حققت نسب إنجاز متقدمة بتطوير شوارع العاصمة، حيث انتهت من إكساء 80% منها، فضلاً عن إنجاز 46 مشروعاً بشكل كامل"، مبيناً أن "العمل جارٍ حالياً لإنجاز ما تبقى من مشاريع الخطة الاستثمارية خلال الشهرين المقبلين".وأضاف الوائلي، أن " ، أطلق ضمن مهام أمانة ، المرحلة الثانية من حملة (بغداد أجمل) لعام 2025، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في مشاريع والانتهاء من عدد من المشاريع الاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "عام 2026 سيكون عاماً لإنجاز كافة المشاريع التي توقفت في فترات سابقة بسبب نقص التمويل".وأوضح، أنه "لا توجد مشاريع متلكئة في الوقت الحالي، خاصة بعد تعزيز أمانة بغداد بالتمويل المالي اللازم لإيفاء بكافة التزاماتها التنفيذية"، مؤكداً أن "الأمانة ستعتمد على جهودها الذاتية لتطوير أكبر قدر ممكن من المحلات السكنية في بغداد واستكمال إكساء شوارعها بالكامل".