في بغداد.. اعتقال سوري بعد قيامه بالنصب والاحتيال على مطاعم

أعلنت في ، الأحد، عن اعتقال شخص بعد قيامه بالنصب والاحتيال على أصحاب المطاعم.



وجاء في بيان للقيادة، "بعد قيامه بالنصب والاحتيال على أصحاب المطاعم، وانتحاله صفة مواطن عراقي وادعائه الانتماء إلى إحدى القبائل العراقية المعروفة، مفارز قسم شرطة ، بالاشتراك مع دوريات مركز شرطة السعادة، تلقي القبض عليه".

وأضاف البيان "تبين أثناء التحقيق أنه من إحدى الجنسيات العربية، ومخالف لشروط الإقامة"، مشيرا الى أنه "تم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في حديث لـ ، أن "المعتقل هو سوري الجنسية وتم اعتقاله في العاصمة ".