السوداني يوجه بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور السادة وزراء؛ التجارة، والصناعة، والصحة والاتصالات وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين.وشدد السوداني "على ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة.وتابع، انه "بشان قطاع الاتصالات، استضاف الاجتماع، ووزير الاتصالات وكالة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي، مشيرا الى ان "ضرورة استمرار دعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، كما أوعز سيادته باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة".وأضاف، انه "تم التوجيه بالاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً، لافتا الى ان "تم خلال الاجتماع استضافة للهيأة العامة للمنافذ الحدودية، ومدير العام للهيأة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية المرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام".