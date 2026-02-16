تحديثات جوية.. تقلبات تحصل في صباح الغد يغير صفاء السماء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "أجواء البلاد مساء اليوم الاثنين 16 شباط ترصدها الأقمار الأصطناعية وتوضح صفاء السماء في كافة المناطق عدا تواجد بعض الغيوم في ".واضافت ان "التوقعات تشير الى حالة جوية سريعة وأندفاع الغيوم خلال نهار ومساء غد الثلاثاء نحو مدن وسط وشمال البلاد"، مشيرة الى ان "هناك فرصا واردة مساءً لهطول زخات مطر خفيفة الى معتدلة تشمل المنطقة الشمالية وأماكن متفرقة من وصلاح الدين وشمال وديالى".