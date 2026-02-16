تفاصيل خطة رمضان في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "أعدّت خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تأمين الحماية للمواطنين الكرام، والعتبات ، ودور العبادة، فضلاً عن الأماكن العامة المتمثلة بالأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمتنزهات وحدائق الألعاب، وجميع المواقع التي تشهد إقبالاً وتجمعات خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك، وقد تضمنت الخطة المحاور الآتية:- تكثيف الجهد الاستخباري والعمل الاستباقي لرصد أي تهديد محتمل خلال الشهر الفضيل.- تعزيز الانتشار الأمني في محيط المساجد والحسينيات وأماكن التجمعات الدينية.-نشر مفارز المرور لتنظيم حركة السير، لا سيما في قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح.- تفعيل الجهد الفني وكاميرات المراقبة عبر مراكز السيطرة لمتابعة الموقف الأمني على مدار الساعة.