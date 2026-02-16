بغداد.. القبض على سائق برّاد يحمل لحوماً منتهية الصلاحية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن الممارسات الأمنية لقيادة شرطة لمتابعة الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، وأثناء تفتيش عجلات نقل المواد الغذائية، تم ضبط عجلة نوع (برّاد) محمّلة بلحوم منتهية الصلاحية".وتابعت، انه "على الفور تم إلقاء القبض على سائق العجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتسليمه مع العجلة والمضبوطات إلى المركز المختص أصولياً".