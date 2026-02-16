العدل تكشف حقيقة قائمة تخص جنسيات "سجناء داعش"

نفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين الى من .

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية قائمةً تتضمن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من قوات ضد عصابات الإرهابية".

وأضاف البيان "إزاء ما تم نشره، تؤكد وزارة العدل أن القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".



وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة"، مشيرة الى أن "تحقيقات المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت قائمة تتضمن أعداد وجنسيات سجناء "داعش" الذين تم نقلهم الى .