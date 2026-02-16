خطة لزرع كاميرات جديدة في بغداد

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "التطور التكنولوجي انعكس إيجاباً على تطور الكاميرات الذكية في عموم وأطرافها، حيث تشهد العاصمة اليوم تغطية كاملة بالكاميرات الذكية".وأضاف أن "هذه الكاميرات ساهمت باستقرار الوضع الأمني واكتشاف الجريمة وأيضاً متابعة المجرمين وإلقاء القبض عليهم ووجهت رسالة بأن القوات الأمنية متمكنة من القضاء على الجريمة في كل مكان، كما أسهمت في التقليل من انتشار القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "ذلك يبعث رسالة اطمئنان للمواطن بأن الأمن مستتب في عموم محافظة ".وتابع أن "جميع مناطق بغداد وأطرافها والأقضية والنواحي، مشمولة بتغطية المراقبة بأعداد كبيرة"، لافتاً إلى أن "هناك استحداثاً جديداً لكاميرات المراقبة قريباً".