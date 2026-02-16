الخطوط العراقية تصدر توضيحا يخص تأخر رحلتين

وقالت الشركة في التوضيح، "نود أن نبين للرأي العام أن التأخير الذي طرأ على رحلتي إسطنبول – وإسطنبول – ، والناجم عن إجراءات تشغيلية مع إدارة ، قد تمت معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المطار، واستؤنفت الرحلات بصورة طبيعية دون أي تبعات أو تأثير على جدول التشغيل".

وأضافت، أن "وزير النقل وكالة وجّه بضرورة تجاوز مثل هذه الإشكالات مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية العمل، ومنع تكرار أي حالة تأخير، بما يعزز ثقة المسافرين ويحافظ على انتظام الرحلات وفق الجداول المعلنة".