طقس شتاءي شمالا وصحراوي وسطا وجنوبا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في ، مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة في الأقسام الشمالية من ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من 40 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية منها، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى الى أكثر من (30) كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وعدة درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ،درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية"، موضحة أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".