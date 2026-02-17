تحرك حكومي لوقف تجريف 900 دونم جنوب بغداد

وأكّد عضو مجلس المحافظة الشعلان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ "المجلس يُتابع هذا الملفَّ بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة لمنع أيِّ تصرّفاتٍ غير قانونيَّةٍ تُهدِّد الأراضي المستغلّة والمملوكة للمزارعين بعقودٍ رسميَّةٍ".وأشار الشعلان إلى أنَّ "المجلس كان قد أصدر في تشرين الأوّل الماضي قراراً يمنع الاستثمار في مناطق أطراف وتحويل الأراضي الزراعيَّة إلى مجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ من دون الرجوع إلى الحكومة المحليَّة"، مؤكّداً أنَّ "هذه المناطق تُمثل "سلّة بغداد الغذائيَّة" ولا يجوز تغيير صفتها الزراعيَّة".وأضاف أنَّ "نحو (28) ألف دونمٍ في مناطق الأطراف تمَّ تجريفها سابقاً وتحويلها إلى مجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ واستثماريَّة، ما يُهدِّد الأمن الغذائيَّ المحلّيَّ".