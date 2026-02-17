البرلمان يتحرك على تسرب الأسئلة الامتحانية والحد من قطع الانترنت

وقال عضو المجلس مثنى ثائر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن " وبعد تشكيل اللجان وضع حلولاً للمشكلة التي تتكرر كل عام منذ سنوات والتي تتمثل بإطفاء الإنترنت وهذا يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة".وأضاف أن "المجلس سيعمل جاهداً بالتعاون مع الحكومة على ضرورة تطبيق هذا الأمر خلال الامتحانات المركزية المقبلة للصفوف المنتهية.من جانبها قالت عضو مجلس النواب مها محمود العلواني إن "المجلس سيبحث طرقاً تكنولوجية حديثة تحل بديلاً عن إطفاء الإنترنت في أيام امتحانات الصفوف المنتهية"، مشيرة الى ان "هذه الحلول ستناقش بين البرلمان والحكومة وتنضيجها على شكل مقترحات وإعداد للتصويت عليها وتطبيقها خلال المرحلة القادمة".كما قالت عضو مجلس النواب ووزيرة الاتصالات سابقاً إن "البرلمان سوف يعمل في المرحلة المقبلة على تشريع قوانين خاصة بالاتصالات تخدم كل المجتمع وكل قطاع الاتصالات والمعلوماتية، منها قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لأنه على تماس مباشر بحياة المواطنين، ويحمي من عمليات الابتزاز الإلكتروني ويحافظ على النسيج المجتمعي، فضلاً عن أنه يعد من القوانين المهمة والتي يحتاجها البلد لاسيما وأن دول العالم سبقتنا بهذا المجال بأكثر من عشرين عاماً في تشريع هذا القانون".وتابعت أن "القانون الآخر الذي نعمل على تشريعه هو ، سواء بيانات المواطنين أو بيانات المؤسسات من التهكير والتسريب، فيما سيتم تشريع قانون وهيئة الإعلام والاتصالات كونه قانوناً مهماً يعمل على تنظيم واجبات هاتين المؤسستين خاصة مع حدوث تقاطع بينهما في الصلاحيات وهذا يضر بقطاع الاتصالات لذلك هناك توجه في تشريع هذه القوانين بالتنسيق مع الجهات المعنية للنهوض بقطاع الاتصالات بشكل مشترك".