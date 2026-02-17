توضيح حكومي حول المدرسة التي تعرضت للسرقة في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556291-639069133619643035.jpg
توضيح حكومي حول المدرسة التي تعرضت للسرقة في بغداد
محليات
2026-02-17 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
566 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
المديرية العامة
لتربية
بغداد
الرصافة
الثانية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشان المدرسة التي تعرضت للسرقة في بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انها "تود التوضيح للرأي العام بشأن ما ورد في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مقابلة مع أحد الأشخاص من منطقة النهروان، ادعى خلالها تعرض مدرسة كرفانية للسرقة خلال العطلة الربيعية، فضلاً عن مزاعم تتعلق بشراء أهالي المنطقة أرضاً لإنشاء مدرسة عليها".
وأضافت ان "المدرسة التي أشار إليها الشخص في حديثه قد تم تذويبها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم توزيع طلبتها آنذاك على عدد من المدارس المجاورة، ومنها مدرسة النيرات ومدرسة سكينة وغيرها، وفق السياقات الإدارية المعتمدة"، مشيرة الى انه "من غير المنطقي الادعاء بسرقة كرفانات مدرسية خلال مدة أسبوعين، إذ إن كل مدرسة تضم حارساً يتواجد فيها بصورة مستمرة، فضلاً عن وجود ملاكات تربوية، الأمر الذي يجعل من مسألة رفع كرفانات وأثاث مدرسي دون علم الإدارة أو الجهات المختصة أمراً غير واقعي".
وتابعت "فيما يتعلق بادعاء شراء أهالي المنطقة أرضاً وإقامة مدرسة عليها، تؤكد المديرية أن إنشاء أي مدرسة لا يتم إلا بعد تخصيص رسمي من
وزارة التربية
، ووفق إجراءات قانونية واضحة، سواء من خلال التبرع أو الهبة المشروطة أو غير المشروطة لصالح الوزارة، حيث لا توجد لدى المديرية أي أوليات رسمية تتعلق بتبرع أو هبة أرض لإنشاء مدرسة في الموقع المذكور".
وبينت انه "بناءً على ما تقدم، نؤكد أن الادعاءات التي تم تداولها غير دقيقة ولا تستند إلى وقائع صحيحة، كما لا توجد مدرسة كرفانية قائمة في المنطقة المشار إليها"، لافتة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج معلومات غير صحيحة تمس المؤسسة التربوية".
ودعت "جميع الإعلاميين والمدونين إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات، التزاماً بالمهنية والمسؤولية الإعلامية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
توضيح من المالية حول رواتب العقود الجديدة في بغداد
06:47 | 2025-12-03
توضيح حكومي يخص الضوابط الجديدة لاحتساب شهادات الموظفين
13:34 | 2026-01-19
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي جديد بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:02 | 2026-01-06
مدرسة
سرقة
المديرية العامة
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
السومرية
الربيعي
الرصافة
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
62.88%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.17%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
اقتصاد
11.56%
09:24 | 2026-02-15
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
09:24 | 2026-02-15
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
9.39%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
اخترنا لك
ضوابط نقل طلبة السادس الاعدادي
05:41 | 2026-02-17
التعليم تنشر ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام المقبل
05:07 | 2026-02-17
قرار من التربية بشأن مادة الإنكليزي للسادس الاعدادي
04:22 | 2026-02-17
لا معاملات ورقية في المرور بدءا من هذا التاريخ
04:04 | 2026-02-17
الداخلية تعلن توافد اعداد كبيرة من السائحين العرب والأجانب الى بغداد
03:49 | 2026-02-17
الحكومة العراقية بشأن نظام الأسيكودا: التزام عالمي لمنع تهريب العملة
03:31 | 2026-02-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.