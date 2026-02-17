أمين بغداد يفتتح منظومة إزالة الروائح في محطة مجاري الكاظمية

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، ان " ، افتتح خلال حفل رسمي، منظومة إزالة الروائح في محطة مجاري ، في خطوةٍ مهمة لمعالجة إحدى أبرز المشكلات البيئية التي عانى منها أهالي لسنوات طويلة"، مبينة ان "الحفل حضره مجاري ومدير عام والكادر الهندسي المشرف على أعمال المحطة والشركة المنفذة للمشروع".وقال الأمين ان "محطة معالجة الروائح الكريهة في محطة تم إنجازها وتشغيلها بطاقة تصميمية تبلغ (24,000) متر مكعب بالساعة، وبمواصفات فنية حديثة ومن مناشئ عالمية رصينة، لمعالجة الانبعاثات والحد من الروائح الصادرة عن المحطة"، مشيرا الى ان "هذه المشكلة الأزلية التي كان يعاني منها أهالي نتيجة انبعاث الروائح من المحطة، أصبحت اليوم ضمن المعالجات الفعلية بعد تشغيل المنظومة الجديدة، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والصحي للمنطقة".وأشار إلى أن "أمانة بغداد لا تقتصر مشاريعها على تطوير الشوارع والحدائق والمتنزهات فحسب، بل تولي اهتماماً كبيراً بالمشاريع البيئية، لافتاً إلى "استمرار العمل في مشروع الحزام الأخضر، ومشروع غابات بغداد المستدامة، إلى جانب مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي".وأكد ان "مشروع إزالة الروائح يُعد جزءاً من منظومة متكاملة لتحسين في العاصمة"، مشددا على أن "الأمانة ماضية في تنفيذ مشاريعها وفق المواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، بما ينسجم مع خطط تطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ".